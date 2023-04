Elezioni amministrative a Sambuca: Saro Arbisi è il primo candidato sindaco

Si scaldano i motori a Sambuca di Sicilia in vista delle elezioni amministrative del 28.29 maggio. Un solo nome al momento per la poltrona di primo cittadino. Dopo anni di attività politica nel Partito Democratico e un impegno amministrativo da Consigliere, Presidente del Consiglio Comunale e Assessore negli ultimi cinque anni, a scendere in campo e ufficializzare la sua candidatura a sindaco è Sario Arbisi.

“E’ il momento di fare un passo avanti, con serietà, passione e responsabilità, in prima persona. Portiamo avanti un progetto che guarda al futuro della nostra Sambuca: moderna, vivibile, solidale, ottimista.Mi impegnerò con tutta la mia energia, la mia passione e le mie forze insieme ad un gruppo entusiasta, appassionato, ambizioso.Riaccendiamo il confronto democratico, rendiamolo utile per la nostra Sambuca sui temi segnalati in questi anni dai cittadini e dalle cittadine, coinvolgendo quanto più possibile i giovani e puntando ad un’attrattività vera e continua di Sambuca, sia per turisti e visitatori, sia per chi vive e vuole vivere ogni giorno i nostri luoghi, i nostri servizi, sia per chi guarda da lontano Sambuca con l’irresistibile speranza di tornare a viverla. Tra la gente, per la gente!”, questa parte della lettera che il candidato ha postato sui canali social per annunciare la sua candidatura.