”Non ho chiesto nessun paracadute…”. Renato Schifani, esponente storico di Forza Italia, ha deciso di non candidarsi alle politiche per dedicarsi a tempo pieno alla ”sua Sicilia” come candidato del centrodestra alla guida della Regione. Schifani spiega all’Adnkronos le ragioni della sua scelta:”E’ giusto lasciare spazio ad altri, avendo deciso di sposare questo prestigioso progetto politico di candidato alla guida della mia Regione”. (Adnkronos)