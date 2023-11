Europee, Cuffaro a Gasparri: “Dc è partito presente in tutte le regioni”

“Vorrei ricordare all’onorevole Gasparri che la Democrazia Cristiana non è un partito siciliano, ma nazionale ed è presente ormai in tutte le regioni”. Lo dice il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro. “La DC in Sicilia è certamente, ormai, una forza affermata e ringrazia il presidente Schifani per la sua sensibilità e il suo intuito politico nell’averci invitato a fare la lista insieme per le elezioni europee. Ci sembra, però, di cogliere malumori e qualche preoccupazione da una parte della classe dirigente di FI siciliana. Le dichiarazioni dell’onorevole Gasparri e di altri leader di FI rilasciate a Taormina ne danno e lasciano traccia”. “Consci di quando per la DC sia importante la serenità della coalizione e il sentirci a casa nel PPE, non vogliamo essere sopportati e, tantomeno, essere motivo di preoccupazione”, conclude Cuffaro.