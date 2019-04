Europee, Gallo (FI): “votiamo compatti con Berlusconi capolista”

Il deputato regionale Riccardo Gallo, vice coordinatore regionale di Forza Italia, lancia un appello alla provincia di Agrigento e alla Sicilia tutta affinchè, in occasione del voto del 26 maggio per le Europee, i colleghi deputati, amministratori, forze economiche e sociali, e tutti i cittadini, votino compatti per Forza Italia e per il capolista nella circoscrizione Isole Sicilia e Sardegna, Silvio Berlusconi.

L’onorevole Riccardo Gallo aggiunge: “Forza Italia rappresenta l’argine fra l’insufficienza acclarata del Movimento 5 Stelle da una parte, e l’inadeguatezza politica della sinistra dall’altra. Votare Silvio Berlusconi, capolista di Forza Italia in Sicilia, significa una scelta responsabile, dettata dal buon senso verso un’Europa popolare, democratica, non immobile ma protesa verso gli Stati membri, contro gli estremismi capaci solo di propaganda e senza alcun riscontro concreto. Votare Forza Italia e Silvio Berlusconi capolista concluderà la stagione dell’odio e delle risse che già tanto danno ha procurato al Paese Italia, riservando ampio spazio ai programmi amministrativi e alle iniziative di progresso e di sviluppo. La presenza di Berlusconi capolista costituisce una ragione di sicurezza, esperienza e di capacità aggregativa, nella prospettiva anche del miglioramento della qualità della vita in Sicilia e del benessere dei territori”.