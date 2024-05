Europee, il presidente Schifani ad Agrigento: “puntiamo sul turismo anche invernale”

Il presidente della Regione Renato Schifani è intervenuto quest’oggi ad Agrigento presso l’hotel Dioscuri per la presentazione della candidatura alle Elezioni Europee del 8-9 giugno di Margherita La Rocca Ruvolo di Forza Italia. Il presidente Schifani, si è soffermato a parlare dei termovalorizzatori che sorgeranno a Catania e Palermo, e su Agrigento Capitale della cultura italiana. “Bisogna insistere sul turismo, non solo estivo, ma sopratutto invernale, perchè la nostra terra è bella sempre, e dobbiamo proporre per esempio il turismo termale ed è per questo che stiamo cercando di ridare vita alle terme di Sciacca e Acireale“, cosi il presidente Schifani.