Europee, Schifani: “Forza Italia punto riferimento popolari”

“Non posso che accogliere con grande soddisfazione e condividere la scelta del segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani di aprire il nostro partito a tutti quei movimenti civici che si riconoscono nei valori del popolarismo europeo. Da tempo sostengo la necessità che il nostro partito si ponga come punto di riferimento e come aggregatore delle realtà che guardano al Ppe. Con il segretario Tajani, che sta facendo un grande lavoro, Forza Italia sta andando in questa direzione, con visione e lungimiranza”. Così il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia Renato Schifani.