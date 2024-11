Favara, il consiglio comunale ha approvato il bilancio previsionale 25/26

Nella serata di ieri il Consiglio comunale di Favara ha approvato il bilancio previsionale 25/26, riallineando la situazione degli strumenti finanziari cittadini.

Al momento dell’insediamento dell’amministrazione di Antonio Palumbo, avvenuto nel novembre del 2021, erano ancora da approvare i rendiconti dal 2019 e i consolidati dal 2016. In questi tre anni la giunta e gli uffici si sono fatti carico della redazione e trasmissione in Consiglio comunale di ben 16 strumenti finanziari.

“Si tratta di un risultato storico – commenta il sindaco Antonio Palumbo – che adesso aprirà finalmente le porte alla stabilizzazione del personale precario. E’ un traguardo a cui abbiamo lavorato letteralmente giorno e notte, assumendoci anche in prima persona grandi responsabilità affinché i contratti venissero prorogati fino a oggi. Posso certamente ringraziare per quanto fatto la deputazione regionale e nazionale con cui abbiamo interloquito insieme agli altri sindaci per l’adozione di misure normative che, alla fine, non sono state effettivamente applicabili, ma anche gli uffici Personale e Bilancio, la segretaria generale Simona Nicastro e l’ex assessore al Bilancio Pierre Vaccaro. Adesso l’ente potrà procedere a nuove assunzioni, per rafforzare settori da sempre carenti, ma anche con le progressioni interne al fine di riqualificare il personale e dotarci delle figure mancanti”.

In quest’ultimo strumento finanziario la Giunta ha provveduto ad inserire un incremento delle somme destinate alla solidarietà sociale per garantire il servizio Asacom e 100mila euro per affrontare l’emergenza connessa alle condizioni della pavimentazione stradale in molte zone della città.

LA NOTA DELL’ASSESSORE CASSARO E IL CONSIGLIERE CUCCHIARA

Il capogruppo consiliare Cucchiara Pasquale e l’assessore alle Politiche sociali di Sinistra Italiana – AVS, rispettivamente Pasquale Cucchiara e Vincenzo Cassaro, intervengono in merito ai lavori consiliari di ieri sera che hanno sancito il riallineamento contabile del comune di Favara con l’approvazione del DUP (Documento unico di programmazione) e del bilancio di previsione finanziario 2024-26.

“Questa amministrazione comunale – dichiara Pasquale Cucchiara – è riuscita in tre anni a portare in consiglio comunale 15 strumenti finanziari, di cui molti arretrati, centrando l’obiettivo dichiarato in campagna elettorale. Adesso, l’Ente è nelle condizioni di poter prospettare compiutamente una visione di città, di procedere con le progressioni e, a partire dell’anno prossimo, con la mobilità e di partecipare a tutti i bandi che richiedono strumenti contabili in linea o compartecipazioni”.

“Altresì” – dichiara Vincenzo Cassaro – “l’approvazione del Bilancio previsionale 2024-2026, dà il via all’erogazione di importanti somme da destinare, sotto forma di voucher, alle famiglie di Favara, affinché ricevano un contributo per i figli che frequentano l’Asilo Nido, nonché ad un’erogazione, in base al Decreto 65, che riguarda una precisa struttura inserita nell’apposito Registro Regione Sicilia, dando seguito ad un nostro preciso atto di indirizzo politico volto alla solidarietà ed alla sussistenza dei nostri e delle nostre concittadine e concittadini più in difficoltà.”

“Questo risultato” – concludono Cucchiara e Cassaro – “è innanzitutto frutto del buon lavoro svolto dell’Amministrazione comunale guidata da Antonio Palumbo e del Consiglio comunale che ha esitato positivamente tutti gli strumenti finanziari. Inoltre, bisogna evidenziare l’impegno della politica nazionale e regionale, sia di centro – destra sia di centro – sinistra, che si è attivata a prorogare di un anno la “legge Madia” che include una serie di disposizioni fra cui la stabilizzazione del personale precario che lavora nel settore pubblico”.