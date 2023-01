Favara, la giunta approva il rendiconto 2020

La Giunta comunale di Favara ha approvato lo schema di rendiconto per l’anno 2020, che adesso dovrà essere sottoposto al parere dei revisori dei conti per poi poter giungere in commissione bilancio e successivamente in consiglio comunale.

“Si tratta del quarto strumento finanziario (compreso il piano di reintegro) – scrive il sindaco Antonio Palumbo sulla propria pagina facebook – adottato dalla giunta dal proprio insediamento grazie al lavoro dell’assessore alle Finanze Pierre Vaccaro”.

“Proseguiremo nella nostra attività – spiega Vaccaro – al fine di riallineare la situazione contabile del Comune, dato che si attendeva l’approvazione di numerosi strumenti contabili. Il nostro auspicio è che il bilancio possa adesso giungere rapidamente in aula Falcone e Borsellino per essere discusso e che questo possa consentire lo sblocco di importanti trasferimenti”.