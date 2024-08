Favara, Zambito Marsala è il nuovo coordinatore del Movimento Giovanile di Forza Italia

Angelo Zambito Marsala, 22 anni, è il nuovo coordinatore di Forza Italia Giovani di Favara. E’ laureato in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari presso l’Università Cattolica di Milano, ed è rientrato in Sicilia per amministrare l’azienda di famiglia. Ad affidare l’incarico a Zambito Marsala è stato il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani di Agrigento, Calogero Contino, che afferma: “La nomina del dottor Zambito conferma l’impegno e l’attenzione che il movimento riserva ai giovani. Tutti insieme parteciperemo da subito all’evento nazionale di Forza Italia Giovani in Emilia Romagna dal 6 all’8 settembre”. E il responsabile organizzativo, Antonino Tuttolomondo, aggiunge: “Anche tramite la preparazione professionale dell’amico Zambito intendiamo digitalizzare al 100% il partito politico giovanile”.

E il neo coordinatore, Zambito, commenta: “Ringrazio tutta la segreteria provinciale per l’incarico ricevuto e, in particolare, gli onorevoli Gallo e La Rocca Ruvolo. Sono entusiasta dell’avventura intrapresa. Forza Italia è il partito che rispecchia appieno i miei ideali liberali e moderati. Punterò a far crescere Forza Italia Giovani Favara per permettere a tutti di avere un futuro prosperoso e di non allontanarsi dal nostro territorio”. Gli onorevoli Gallo e La Rocca Ruvolo rivolgono un augurio di buon e proficuo lavoro ad Angelo Zambito, sicuri che rappresenterà per la nuova generazione di Forza Italia un efficace e costruttivo punto di riferimento.