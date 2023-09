Festa Unità regionale ad Agrigento con Schlein e Bonaccini

Si terrà ad Agrigento, capitale italiana della Cultura 2025, la Festa dell’Unità regionale organizzata dal Pd Sicilia. Dopo Ragusa e Palermo la scelta della segreteria regionale guidata da Anthony Barbagallo è un omaggio alla Città dei Templi: e qui infatti che si chiuderà l’Estate militante del PD siciliano dopo le feste dell’unità svolte a livello provinciale. Fitto il calendario degli appuntamenti della Festa regionale che prenderà il via il 27 settembre a Lampedusa e si chiuderà tre giorni dopo con la partecipazione della segretaria nazionale Elly Schlein.

In programma – a Villa Bonfiglio, in viale della Vittoria nel centro di Agrigento – incontri, approfondimenti, dibattiti e workshop che vedranno la partecipazione della deputazione siciliana regionale, nazionale e al parlamento europeo ed alcuni “ospiti” nazionali, tra cui il presidente del Pd Stefano Bonaccini ed esponenti della segreteria nazionale.

“In collaborazione con la federazione di Agrigento – afferma Barbagallo – riteniamo che quest’anno non potevamo che scegliere proprio la Città dei Templi per la celebrare la festa dell’Unità regionale 2023, un’occasione per discutere dell’agenda dell’opposizione partendo da alcuni temi a noi cari e irrinunciabili come, ad esempio, la scuola e il diritto allo studio, l’ambiente e l’energia sostenibile, i trasporti pubblici e i sistemi di collegamento auto ferroviari siciliani, legalità e corruzione, la sanità e le diseguaglianze, emigrazione ed immigrazione. Proprio su questo argomento, al centro delle cronache per l’emergenza migranti mai finita – aggiunge – abbiamo deciso di ‘aprire’ i lavori a Lampedusa, la più grande delle Pelagie, simbolo di accoglienza per i tanti che fuggono dall’Africa e che, lo diciamo da sempre, non può sostenere da sola, nonostante l’immane generosità dei lampedusani, questo flusso incessante”. Il calendario e il programma sono in fase definizione con la supervisione di Sergio Lima e Alfredo Rizzo, rispettivamente componente della segreteria e della Direzione nazionale e coordinatore della segreteria regionale.