Finanziaria, Pace: “Si lavori per trovare accordo con opposizioni”

“L’approvazione in commissione Bilancio della legge di stabilità 2024/26 dimostra, ancora una volta, grande coesione all’interno della maggioranza e il rispetto della tempistica che ci siamo dati, per arrivare all’approvazione definitiva della manovra entro fine anno”. Lo dice il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace. “La Democrazia Cristiana auspica che in Aula venga raggiunto un accordo con le opposizioni che ci permetta di scongiurare l’esercizio provvisorio: sarebbe un risultato storico per tutti – aggiunge – La Sicilia è governata dal centrodestra, ma è di tutti e vanno tutelati gli interessi della popolazione nel suo complesso; in questa manovra, infatti, vengono previsti fondi per i Comuni per la progettazione e la realizzazione di opere e innovazioni sul territorio, finanziamenti a fondo perduto da destinare alle imprese per assumere personale a tempo indeterminato, misure per eliminare il precariato e consentire la stabilizzazione sia degli ex Pip che dei lavoratori Asu”. “Adesso, mi auguro che il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, di concerto con il governo, trovi la condizione politica per condividere la finanziaria anche con le opposizioni, nel rispetto dei ruoli, e arrivare all’approvazione entro il 31 dicembre”, conclude.