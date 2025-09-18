Messina

Scontro tra una Volante e un'auto, ferito un poliziotto

Il poliziotto è stato trasferito in ospedale per le cure necessarie

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Incidente all’incrocio tra via Tommaso Cannizzaro e via Cesare Battisti, nel centro di Messina. Una Volante della Polizia, con la sirena accesa, si è scontrata con un’auto privata.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Un agente è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato soccorso dal personale del 118. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, considerata l’importanza dello snodo. (Foto Gazzettadelsudonline)

