Messina
Scontro tra una Volante e un’auto, ferito un poliziotto
Il poliziotto è stato trasferito in ospedale per le cure necessarie
Incidente all’incrocio tra via Tommaso Cannizzaro e via Cesare Battisti, nel centro di Messina. Una Volante della Polizia, con la sirena accesa, si è scontrata con un’auto privata.
Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Un agente è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato soccorso dal personale del 118. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, considerata l’importanza dello snodo. (Foto Gazzettadelsudonline)
Redazione
