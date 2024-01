Finanziaria, Savarino: “nell’esercizio importanti norme per l’agrigentino”

“Nella Finanziaria regionale e nel maxi-emendamento sono state approvate alcune norme che ho fortemente voluto, anche in risposta alle legittime istanze giunte dal territorio di Agrigento e provincia”. Lo afferma Giusi Savarino, deputata regionale di Fratelli d’Italia all’Ars. “Molto atteso, ad esempio – prosegue – era il contributo complessivo di 200 mila euro per le spese di affitto degli sfollati in seguito all’esplosione di Ravanusa del dicembre 2021. Sono stati ripristinati i fondi a Lampedusa per colmare il calo di turisti causato dal flusso migratorio, mentre altri 200 mila euro saranno utilizzati per potenziare il parco automezzi del Comune di Licata, che ha ottenuto anche il meritato riconoscimento delle royalties per compensare l’attività estrattiva effettuata nelle acque antistanti. Altri 300 mila euro serviranno a riqualificare il cimitero di Casteltermini, 100 mila euro vanno a sostegno della pesca di Bivona e 150 mila euro- divisi in 3 annualità- per il Cif Casa dell’Amicizia di Ravanusa che si occupa di disabili. Sono soddisfatta – sottolinea Savarino – anche per le norme che ho seguito, di carattere regionale e fortemente volute da Fratelli d’Italia, ad esempio quelle a sostegno di Rsa e strutture specialistiche accreditate, gli incentivi ai medici che prestano servizio nelle zone periferiche e disagiate- da sempre sostengo sia unica via per evitare la desertificazione degli ospedali di provincia- e il via libera al potenziamento dell’organico sanitario, che dà serenità di stabilizzazione ai precari covid, mia vecchia battaglia, e assicurerà funzionalità alle Case di comunità e alla Sanità di territorio”, conclude la Savarino.