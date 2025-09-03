Fondi per l’alta formazione e assunzioni in Sicilia, Turano: “stiamo costruendo la scuola del futuro”

La Regione Sicilia ha pubblicato il bando per il concorso che mette in palio 29 posti per assistenti amministrativi e collaboratori scolastici nei licei artistici regionali: il Guttuso di Bagheria, il Cascio a Enna, il Libertini a Grammichele, il don Morello a Mazara del Vallo, l’Esposito a Santo Stefano di Camastra e il Morvillo di Catania. Lo rende noto l’assessore regionale Mimmo Turano.

La Regione offre 3 posti di assistente amministrativo, 1 di assistente tecnico per elettronica, un altro di assistente tecnico in moda e costume e 24 posti di collaboratore scolastico. Le domande vanno presentate entro il 28 settembre.

“ll ministro Giuseppe Valditara ha stanziato 40 milioni e mezzo con l’obiettivo di finanziare 54 campus in tutta Italia. La Sicilia ha ottenuto 3 milioni e 750 mila per realizzare 5 campus, anche se le domande presentate dagli Its siciliani in risposta al bando ministeriale erano una trentina. Sono stati finanziati i progetti dell’istituto Marconi-Mangano di Catania, del Leonardo di Giarre, del Caruso di Alcamo, del Crispi di Ribera e dell’Antonello da Messina”, dice l’assessore Turano. Nel frattempo, sfruttando altri 2 milioni del ministero, anche la Regione ha predisposto un bando per finanziare un altro campus Its. “Grazie al ministro stiamo costruendo la scuola del futuro. Un pilastro fondamentale di questo percorso è la creazione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale. Quando verrà per l’inaugurazione dell’anno scolastico, una delle tappe sarà proprio in un Its”; ha concluso.