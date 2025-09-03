La Cgil per Gaza, manifestazione il 4 settembre a Favara

Mentre proseguono le attività di supporto in vista della partenza dai porti siciliani degli aiuti per Gaza della missione di Global Sumud Flotilla, la Cgil, che sarà presente col segretario Alfio Mannino a tutte le iniziative in programma oggi e domani, sta organizzando per il 6 settembre manifestazioni in tutti capoluoghi di provincia, perché “la barbarie in atto cessi”, “abbia fine l’aggressione militare dell’esercito israeliano al popolo palestinese” e “si consentano agli aiuti umanitari di raggiungere la Striscia”.

Mannino chiede che “i governi dell’Italia e dell’Europa tutta si muovano per questi obiettivi” e sottolinea “la necessità che più persone possibile partecipino alle iniziative per Gaza, per rendere visibile lo sdegno di fronte a quanto accade”. Questo l’elenco delle manifestazioni Cgil che si terranno in Sicilia il 6 settembre:. A Messina, alle 10.30 manifestazione davanti alla Prefettura. A Catania dalle 16.30 appuntamento a Villa Bellini, ingresso via Etnea. Ad entrambe le iniziative sarà presente Mannino. A Palermo alle 17 la Cgil organizza un concentramento al Foro italico (lungomare Yasser Arafat) da dove partirà il corteo fino alla Cala (Lungomare Albeggiani/ dei migranti.) A Caltanissetta la manifestazione sarà dalle 10 alle 12 davanti alla Prefettura, a Ragusa alle 10 in Piazza Matteotti. E ancora: a Siracusa appuntamento alle 10 in piazza Archimede, a Enna alle 18 davanti alla Prefettura, a Trapani alle 17 in piazza generale Sciò. Nell’agrigentino, a Favara, la Cgil organizza una manifestazione il 4 settembre alle 11.