Giovanni Bologna nuovo commissario del Libero Consorzio di Agrigento

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha nominato i nuovi commissari straordinari dei sei Liberi consorzi dei Comuni. Sono tutti dirigenti generali della Regione in servizio, in attuazione della nuova normativa approvata dall’Ars.Ad Agrigento è stato designato il capo dell’Ufficio legislativo e legale della Regione, Giovanni Bologna; a Caltanissetta il responsabile dell’Arit, l’Autorità regionale per l’innovazione tecnologica, Vitalba Vaccaro; a Enna il dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica, Carmen Madonia; a Ragusa dirigente generale del dipartimento dell’Ambiente, Patrizia Valenti; a Siracusa quello dei Beni culturali, Mario La Rocca; a Trapani, infine, quello del Turismo, Maria Concetta Antinoro.”Non era possibile – sottolinea il presidente Schifani – aspettare oltre. È mio dovere assicurare una guida alle sei ex Province, i cui vertici sono scaduti già da due settimane. La scelta è caduta su alcuni dei dirigenti generali in servizio di provata esperienza, ai quali ho chiesto un ulteriore impegno, oltre all’attuale carico di lavoro che hanno come capi dei rispettivi dipartimenti”.