Giunta approva riforma Cts, Schifani soddisfatto

“Sono molto soddisfatto per il lavoro svolto dall’assessore Elena Pagana, perché attiviamo in modo concreto, attraverso una riforma importante, lo snellimento delle procedure e la velocizzazione dei lavori della Cts. Era un impegno che avevo assunto nei confronti dei siciliani durante la campagna elettorale, anche su sollecitazione del mondo delle imprese che lamentavano l’eccessiva lentezza dei lavori della Cts e soprattutto tante mancate risposte rispetto alle autorizzazioni ambientali di competenza regionale. L’obiettivo che ci siamo sempre prefissati, come governo, era quello di ridurre le criticità esistenti, per migliorare progressivamente il rapporto tra istanze e provvedimenti emanati, riducendo i tempi autorizzativi”. E’ il commento del presidente della Regione Renato Schifani, dopo che la giunta regionale ha espresso apprezzamento per il nuovo schema di decreto relativo al funzionamento della Commissione tecnica specialistica.

«Abbiamo semplificato la Commissione tecnica specialistica per rendere più celeri gli iter di approvazione dei provvedimenti relativi alle autorizzazioni ambientali. Il dipartimento dell’Ambiente e il presidente della Cts potranno contare su una maggiore autonomia e la stessa Commissione avrà più flessibilità saltando così quei passaggi nei quali spesso si aggrovigliava su se stessa. Snellite anche le procedure di composizione delle sottocommissioni con la possibilità di poterle modificare senza ricorrere a decreti assessoriali o delibere di giunta. Siamo adesso al lavoro per istituire un Tavolo permanente in assessorato per elaborare le check list e le Faq, coinvolgendo professionisti e operatori economici, risolvendo uno dei problemi che ci sono stati evidenziati nel corso delle audizioni. Ringrazio il presidente per la fiducia che ha riposto nei miei confronti e per avere individuato nella sburocratizzazione una priorità per lo sviluppo e il rilancio della nostra Sicilia».