Politica
Il deputato agrigentino Lillo Pisano rientra in Fratelli d’Italia
Il parlamentare, sospeso dal partito in piene elezioni nazionali per la polemica scoppiata in seguito alla riproposizione di suoi vecchi post social tra i quali uno in cui riferendosi a Hitler lo definiva un “grande statista”, ha finora militato tra le fila di Noi Moderati ma è sempre stato a tutti gli effetti parte del partito della Meloni sia a livello locale che nazionale.
Adesso il pieno reintegro tra le fila di Fratelli d’Italia, tra l’altro alle porte della campagna elettorale per le amministrative 2026. Il passaggio di gruppo è stato ufficializzato oggi alla Camera.
Redazione
