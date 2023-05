Il Pd a fianco del Cartello sociale, Di Paola: “stanchi di essere trattati come cittadini di serie B”

Il Partito Democratico della provincia di Agrigento, con i suoi Dirigenti, amministratori e militanti, si schiera incondizionatamente al fianco del “Cartello sociale” e scenderà in piazza per difendere il diritto sacrosanto delle nostre comunità a poter contare su un servizio sanitario adeguato, alzare la voce contro forze di governo la cui inconsistenza politica sta determinando un insopportabile ed inaccettabile abbassamento dei livelli e della qualità dell’assistenza sanitaria ai cittadini.

“È venuto il tempo di alzare la voce, è venuto il tempo di dire basta ad un governo regionale che fa carne da macello dei nostri diritti e delle aspettative di un territorio stanco di essere trattato da Serie B! Come cittadini, come agrigentini, come donne e uomini stanchi di essere vessati e sbeffeggiati!”, si legge nella nota a firma del segretario Simone Di Paola