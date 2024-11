Il Prefetto Romano trasferito a Vicenza, in arrivo Salvatore Caccamo

È stato trasferito a Vicenza il Prefetto Filippo Romano. Dopo un anno e mezzo di permanenza nella città dei templi è stato chiamato a rivestire lo stesso incarico nella cittadina veneta che conta il doppio degli abitanti di Agrigento. Al suo posto arriverà in città Salvatore Caccamo, sessantadue anni, originario di Palermo che è Prefetto di Vicenza dallo scorso dicembre 2023. Dal 28 dicembre 2021 è stato Vice Prefetto Coordinatore della Prefettura di Foggia, commissario Straordinario e liquidatore dell’ATO Idrico n. 5 di Enna, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di Regolamentazione Rifiuti – S.R.R. di Enna, commissario Straordinario Coordinatore alla Provincia Regionale di Enna e nei Comuni di Mascali, Scalea, Bovalino, Bova Marina, Castelvetrano e Misterbianco, Presidente della Commissione Straordinaria al Comune di Caltavuturo, componente della Commissione Straordinaria al Comune di Caccamo e Viceprefetto Vicario Coordinatore alla Prefettura di Enna.

Attestati di stima al Prefetto Romano.

“La comunità di Canicattì esprime un profondo sentimento di gratitudine a Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, Dott. Filippo Romano, per l’attenzione ed il prezioso contributo destinati alla nostra Città durante l’espletamento del suo incarico.Il legame tra Canicattì ed il Prefetto di Agrigento, Dott. Romano, già forte e radicato, si è ulteriormente rafforzato, ed è stato fondamentale per affrontare e superare le numerose sfide che hanno interessato il nostro territorio.A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i canicattinesi, auguro a Sua Eccellenza, Dott. Filippo Romano, ogni successo nei suoi futuri incarichi, certo che porterà sempre nel suo cuore la nostra Canicattì”. Queste le parole del sindaco di Canicattì, Corbo.

Il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, con una nota ha salutato il Prefetto di Agrigento Filippo Romano che dopo un paio di anni lascia la provincia agrigentina.

“Voglio ringraziare il Prefetto Romano – scrive Nigrelli – a nome mio personale e della mia amministrazione, per il lavoro svolto nel nostro territorio e per essere stato punto di riferimento fondamentale prezioso. Ricordo l’ultima manifestazione del 4 Novembre scorso che si è svolta proprio nel mio comune per volontà del Prefetto oltre che dal C.te dell’Arma dei Carabinieri.

Il Prefetto è stato sempre attento alle esigenze delle Istituzioni e anche ai bisogni specifici, ha svolto al meglio il prestigioso incarico, onorandolo con gli strumenti della conoscenza, della competenza e caratterizzandolo per la dedizione e l’umiltà. La costante collaborazione con le Istituzioni, la vicinanza ai cittadini, le azioni concrete a sostegno di problematiche sociali e occupazionali e le attività messe in atto nell’ambito educativo sono state innumerevoli così come la vicinanza a noi sindaci, ai colleghi sindaci che sono stati fatti oggetto di intimidazioni.

Ricorderò a lungo questo servitore dello Stato, che ha lasciato qualcosa di importante in questa terra sempre più spesso martoriata, ma che non si arrende mai”.

Conflavoro Sicilia, con il segretario regionale e vice presidente nazionale, Giuseppe Pullara, porge il proprio benvenuto e formula i più sinceri auguri di buon lavoro a Salvatore Caccamo, nominato Prefetto di Agrigento. “Un ringraziamento particolare- dice il dirigente di Conflavoro- va al Prefetto uscente, Filippo Romano, trasferito a Vicenza, per l’azione svolta in questo periodo di permanenza nell’agrigentino, rappresentando un punto di riferimento istituzionale per cittadini ed amministratori locali nelle più svariate dinamiche di natura sociale ed economica. A lui vanno l’augurio di buon lavoro e i complimenti per il nuovo incarico. Al neo Prefetto, che si insedierà prossimamente, manifestiamo, fin da subito, la nostra disponibilità ad un dialogo con al centro il mondo del lavoro nel rispetto reciproco dei ruoli svolti nella società agrigentina. Siamo certi che il nuovo rappresentante del governo si spenderà nel territorio raggiungendo nuovi e attesi traguardi utili a tutti gli agrigentini”.