Il sottosegretario Delmastro a Licata per un convegno sul “Tribunale di prossimità”

Appuntamento a Licata domani con l’on. Andrea Delmastro, l’on Giusi Savarino e il candidato a Sindaco avv. Angelo Balsamo. Domani venerdì 19 Maggio alle ore 16 presso l’Aula Capitolare del Carmine a Licata sarà presente il Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, On.le Andrea Delmastro Delle Vedove, per una tavola rotonda dal tema “Il Tribunale di Prossimità e l’Ufficio del Giudice di Pace – Prospettive per la Città di Licata”. Un’occasione di dialogo e confronto a cui parteciperanno l’on. Giusi Savarino, deputato di Fratelli d’Italia in ARS e il candidato a Sindaco di Licata avv. Angelo Balsamo.