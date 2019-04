Imprese, Musumeci: “3mld per crescita Sicilia”

“Abbiamo messo in campo come governo 3 miliardi di euro, lo scopo e’ di spendere quanto piu’ denaro pubblico e puntando su obiettivi concreti per la crescita della Sicilia. La mia regola e’ lavorare e tacere, bisogna comunicare le cose fatte, i siciliani sono stanchi di promesse, meglio lavorare sotto traccia con sobrieta’”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, intervenendo all’evento “Raccontare l’eccellenza: l’informazione ANSA per diffondere il meglio della Sicilia in Italia e nel mondo” in corso a Villa Zito, a Palermo.

“E’ difficile pensare che la Sicilia, che spende 57 mln all’anno per 45 mila precari retaggio di una Regione che in passato ha funzionato come ammortizzatore sociale, possa uscire presto dal tunnel ma se permettiamo alle imprese di lavorare contribuiamo alla crescita dei consumi – ha aggiunto – Stiamo spingendo per favorire i giovani, basti pensare che la Sicilia e’ al 4 posto in Italia per numero di start up, abbiamo superato il Piemonte. Abbiamo pubblicato un bando di 35 mln di euro per l’internazionalizzazione, 300 le imprese che hanno beneficiato dei contributi: e’ un primo segnale, torneremo su questo bando, lo perfezioneremo. Partecipiamo a tutte le borse internazionali, siamo stati in Giappone, in Cina, sosteniamo i pescatori per il rinnovamento delle barche”.