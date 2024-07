Incendi rifiuti a Licata, Chinnici(Pd): “Schifani e Volo quali provvedimenti adottati”

“Il presidente Renato Schifani e l’assessore Giovanna Volo riferiscano all’ARS sui danni causati dagli incendi dei rifiuti a Licata e in altri comuni e sui provvedimenti adottati per evitare rischi alla salute dei cittadini”. Lo chiede Valentina Chinnici, deputata del Pd all’Assemblea Regionale Sicilia, attraverso un’interrogazione parlamentare sottoscritta da tutti i deputati del gruppo del Partito democratico.

In particolare nell’interrogazione si chiede: “se è nelle condizioni di escludere l’esistenza di rischi per la salute sulla popolazione di Licata; se sono stati stanziati i fondi regionali richiesti per gli interventi, ad oggi inattuati, da parte delle autorità competenti necessari alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino ambientale del sito; se la Regione Siciliana e l’Assessorato della Salute sono in possesso di dati recenti sui rischi di esposizione della popolazione alle emissioni di diossine, furani ed altri composti nocivi; quali iniziative ha intrapreso o intende intraprendere per potenziare la raccolta e la valutazione dei dati; quali misure sono state adottate per evitare il ripetersi di fenomeni devastanti quali quelli fin qui registrati; se è intenzione del Presidente della Regione Siciliana e dell’Assessore alla Salute esercitare un’attività di controllo sulle procedure messe in atto, dai propri uffici e anche su quelli dell’Assessorato al Territorio e Ambiente, al fine di evitare possibili sanzioni per procedure che vanno contro i principi del D.lgs 152/06 e comunque a discapito della salute dei cittadini siciliani”.