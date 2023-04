La deputata Ida Carmina scrive a Schifani: “Agrigentini non sono figli di un Dio minore”

La deputata del Movimento Cinque Stelle Ida Carmina, ex sindaca di Porto Empedocle, ha voluto scrivere una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Renato Schifani. Nella missiva, certamente con contenuti critici, l’onorevole pentastellata si dice anche disponibile ad una collaborazione leale per il bene dei siciliani e, in particolare, degli agrigentini. Ecco il testo completo della lettera.

LA LETTERA

“Caro Presidente Schifani, altre parole avremmo voluto sentire noi agrigentini rispetto ai problemi atavici che sconta la nostra provincia. Perché lo sanno tutti che la carenza di adeguata infrastrutturazione e’ causa di sottosviluppo economico. E che ciò , di conseguenza , determina lo svuotamento delle nostre citta’ , specie dei giovani che vanno via in cerca di un futuro migliore e di opportunità che la nostra terra non offre. Tante promesse fatte in campagna elettorale quanto alla soluzione della situazione di disagio dei cittadini agrigentini , che paiono Figli di un Dio minore. Attendevamo parole di giustizia. Parole di considerazione e di rispetto per la Provincia che più di ogni altra in Itala subisce le conseguenze del fenomeno migratorio e presta accoglienza. Invece le sue parole suonano come una condanna senza appello a mantenere la situazione di degrado e di sottosviluppo della nostra provincia . Perché lei ne fa una questione di mercato .. ma non ritiene che a prescindere dalla logica del profitto , la nostra Provincia meriti un’attenzione speciale, un ristoro, da parte dell’ Italia e dell’ Europa intera rispetto al fatto che i cittadini , gli enti , le imprese della nostra costa , subiscono il maggior impatto dal fenomeno migratorio da decenni? E non ritiene sarebbe utile maggiore velocizzazione e sicurezza nei trasferimenti? E mentre a Roma si affronta la questione del Ponte sullo Stretto di Messina, che nessun beneficio porterà ai cittadini della Provincia di Agrigento e votiamo le pregiudiziali , giungono davvero improvvide le sue dichiarazioni da Presidente della Regione Siciliana, che sanno di pilatesca pietra tombale , sulla situazione delle infrastrutture della Provincia di Agrigento, la più disastrata ed i cui cittadini subiscono gravi discriminazioni rispetto a tutti gli altri Siciliani , già in condizioni di disagio . Uno spiraglio di speranza si e’ acceso con la nomina di Agrigento a “Capitale della Cultura Italiana del 2025 . “Ma è suo compito rendere la nostra città accessibile perché essendo irraggiungibile mancherà di centrare il principale obiettivo della fruibilità’ delle sue bellezze . Agrigento non ha un collegamento autostradale e, visti i tempi con cui si e’ andati finora avanti, di rinvio in rinvio , passeranno decenni, la “Storia infinita”. Dopo la pregevole attività del Viceministro Cancelleri, che aveva determinato il riavvio delle attività e tante nuove intraprese , tutto appare essersi nuovamente bloccato . Lo stesso dicasi per i collegamenti ferroviari, che laddove esistenti sono di una lentezza esasperante. Mentre tutti gli altri cittadini Siciliani impiegano al più un’ora per raggiungere l’ aeroporto più vicino, gli agrigentini impiegano almeno due ore circa, viaggiando in auto. Per non dire della situazione della SS189 Palermo /Agrigento , che pare una vicenda pirandelliana. Ma non tutti viaggiano in auto blu, e non devono rispettare i limiti di velocità, come lei. Per giunta dagli aeroporti, se viaggi con i mezzi pubblici, i tempi al meno raddoppiano, sempre che si trovi un mezzo .Perche’ di domenica e nei festivi le corse delle autolinee rimangono sospese. Tralasciamo che l’unico collegamento utilizzando la via del mare è Lampedusa. Invece di continui rinvii, i cittadini agrigentini hanno bisogno di risposte immediate. Se si vuole si può. Purché oltre l’emergenza immigratoria noi viviamo la drammatica emergenza del sottosviluppo. A questo chiediamo di dare urgenti risposte. Lei ora è il Presidente di tutti i Siciliani. Sappia che su questo fronte , al di là delle divergenze ideali ed ideologiche, io collaborerò lealmente per il bene della mia terra e dei miei concittadini.”