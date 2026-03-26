Politica

La Regione riacquista 30 immobili che ospitano gli uffici, Schifani: “Meno sprechi e più controllo”

Immobili che in passato erano stati venduti e poi riaffittati, con un costo di circa 17 milioni di euro all'anno

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“A chi si lamenta sempre, voglio dire una cosa semplice: io guardo i fatti. Dopo 19 anni, abbiamo riportato a casa 30 palazzi della Regione. Immobili che in passato erano stati venduti e poi riaffittati, con un costo di circa 17 milioni di euro all’anno. Soldi dei cittadini. In totale, questa operazione, rivelatasi poco felice, e’ costata centinaia di milioni”.

Lo dice il presidente della Regione Siciliana intervenendo con un video su YouTube per commentare il riacquisto, da parte della Regione, degli immobili che ospitano uffici dell’amministrazione.

“Noi – aggiunge Schifani – abbiamo deciso di cambiare strada. Grazie alla solidita’ dei conti, abbiamo investito 68 milioni per riacquistare questi immobili e tornare finalmente proprietari. Questo significa meno sprechi, piu’ controllo pubblico e un risparmio concreto gia’ nei prossimi anni. Mentre qualcuno continua a criticare, noi lavoriamo per sistemare quello che non funzionava. Meno parole, piu’ risultati”.

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