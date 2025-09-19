L’Area Progressista scende in piazza: “Agrigento merita trasparenza”
Il sit.in di protesta davanti il Palazzo di Città nasce dopo la relazione della Corte dei Conti sulla gestione dell'evento "Agrigento capitale della cultura"
Dopo la relazione della Corte dei Conti nel merito della gestione dell’evento “Agrigento capitale italiana della cultura”, e in attesa che Comune e Fondazione Agrigento 2025 rispondano entro il 25 settembre, un sit-in di protesta si è svolto questa sera davanti il Comune organizzato dall’Area progressista capitanata dal portavoce Nuccio Dispenza che ha visto la partecipazione degli esponenti del Pd, M5S, Italia Viva.
La piazza è rimasta spoglia; pochi se non pochissimi gli agrigentini che si sono uniti al grido di protesta “Agrigento merita trasparenza”.
“Noi diciamo Basta a questo modo di amministrare la città. Vogliamo trasparenza, verità e legalità”, dice Nuccio Dispenza dell’Area Progressista. “Agrigento capitale della cultura una grande occasione che è stata sprecata, e adesso vogliamo vedere in quale specchio si arrampica questa Amministrazione che ha portato la città nel burrone”.
Fanno eco le parole di Roberta Lala esponente di Italia Viva che dice: “L’evento Capitale della cultura doveva essere opportunità. C’avevo creduto come in tanti a questo grande evento e invece è stato un boomerang. Adesso interviene pure la corte dei Conti, lo ribadisco vogliamo trasparenza”.