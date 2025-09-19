L’Area Progressista scende in piazza: “Agrigento merita trasparenza”





Dopo la relazione della Corte dei Conti nel merito della gestione dell’evento “Agrigento capitale italiana della cultura”, e in attesa che Comune e Fondazione Agrigento 2025 rispondano entro il 25 settembre, un sit-in di protesta si è svolto questa sera davanti il Comune organizzato dall’Area progressista capitanata dal portavoce Nuccio Dispenza che ha visto la partecipazione degli esponenti del Pd, M5S, Italia Viva.

La piazza è rimasta spoglia; pochi se non pochissimi gli agrigentini che si sono uniti al grido di protesta “Agrigento merita trasparenza”.

“Noi diciamo Basta a questo modo di amministrare la città. Vogliamo trasparenza, verità e legalità”, dice Nuccio Dispenza dell’Area Progressista. “Agrigento capitale della cultura una grande occasione che è stata sprecata, e adesso vogliamo vedere in quale specchio si arrampica questa Amministrazione che ha portato la città nel burrone”.

Fanno eco le parole di Roberta Lala esponente di Italia Viva che dice: “L’evento Capitale della cultura doveva essere opportunità. C’avevo creduto come in tanti a questo grande evento e invece è stato un boomerang. Adesso interviene pure la corte dei Conti, lo ribadisco vogliamo trasparenza”.