L’ex Iena La Vardera presenta il nuovo movimento: “Porte chiuse ai “trombati” dalla politica”

“Controcorrente rappresenta un movimento di opposizione vera. In questo momento ritengo che in Sicilia sia necessario compattare il cosiddetto fronte dell’opposizione, non sulla scorta del fatto di mettiamoci insieme perché siamo contro il governo Schifani, ma sul fatto che questo governo è il peggiore che la Sicilia abbia mai avuto”. Così Ismaele La Vardera durante l’evento di presentazione a Palermo del nuovo movimento politico Controcorrente. “Il primo scoglio da superare sarà la soglia sbarramento. Il banco di prova nelle prossime elezione del 2027 – dice – Per noi non è un problema. La vera sfida sarà portare la gente a credere nella politica, e siccome saremo la novità, non ci siamo posti il problema del 5 per cento. Da tre mesi abbiamo cercato di coinvolgere tantissimi giovani che da ogni parte della Sicilia vogliono fare parte di questo grande progetto”.

“I trombati della politica troveranno la porta chiusa del nostro movimento. Siamo stati cercati anche da chi ha fondato il M5s, ad esempio quello che fu ormai Cancelleri, che si è venduto a Schifani e Lombardo. Non li prendiamo”. Lo ha detto Ismaele La Vardera nell’evento di presentazione, a Palermo, del suo nuovo movimento politico Controcorrente. “Su De Luca, non voglio commentare. E’ stato un pezzo della mia vita e rivendico di aver scelto Cateno De Luca nel 2022 perché ritenevo essere la soluzione per i siciliani – ha continuato La Vardera – Poi lui ha fatto un altro percorso, mentre io sono rimasto nel punto in cui i siciliani ci hanno eletti. Ma io rispetto il pensiero di Cateno e sono convinto che probabilmente potrebbe ritornare sui suoi passi, perché ritengo che il suo spirito non può mettersi con Schifani. A un certo punto tornerà a essere il Cateno che ho conosciuto”. La Varderà parla anche dell’alleanza politica tra Miccichè, Lombardo e Lagalla: “Sono le facce della stessa medaglia – attacca – La Sicilia si è ridotta a questo punto perchè abbiamo avuto questi governi disastrosi su ogni fronte e si vogliono riciclare nel fare un movimento che ancora non si è capito bene cosa sia”.