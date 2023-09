Maltempo: Pace (Dc), ‘seri danni nell’agrigentino’

“Il maltempo che si è abbattuto in Sicilia ha provocato seri danni in provincia occidentale di Agrigento. La forte grandinata delle scorse ore, provocata da una supercella temporalesca di straordinaria potenza con chicchi di grandi dimensioni, ha distrutto piantagioni, capannoni e automobili”. Lo dichiara il capogruppo della DC all’Ars, Carmelo Pace che sottolinea in una nota come “l’ennesimo fenomeno climatico ha messo in ginocchio il territorio facendo registrare danni pesantissimi, soprattutto nel settore agricolo, ma anche ai beni dei privati”.