Manifestazione acqua, Pisano: “Evento politicizzato dalla sinistra, non partecipo ma sono vicino agli agrigentini”

“Sono figlio di questa terra e comprendo i disagi e le difficoltà che stanno vivendo i miei concittadini, disagi e difficoltà che sono anche i miei e della mia famiglia, ma sono costretto a rinunciare, con grande sofferenza, a partecipare alla manifestazione di oggi pomeriggio”. Cosi in una nota il deputato agrigentino Calogero Pisano comunica la sua decisione di rinunciare a partecipare alla marcia per l’acqua programmata per questo tardo pomeriggio ad Agrigento. Secondo Pisano, la manifestazione ha subito una metamorfosi nel suo significato più profondo, allontanandosi dal suo scopo originale, ovvero fungere da sollecito e pungolo nei confronti delle istituzioni a cercare soluzioni per l’emergenza idrica che da mesi affligge la città, trasformandosi in occasione di scontro politico.

“Purtroppo – continua il deputato – gli apprezzabili buoni propositi degli organizzatori sono stati distorti da alcuni esponenti politici della sinistra che hanno trasformato un evento concepito come atto di forte pungolo nei confronti delle istituzioni in occasione di scontro politico, politicizzando una manifestazione che voleva essere apolitica ed inclusiva e svuotandola in buona parte del suo senso originario.E’ inaccettabile il tentativo di qualche collega parlamentare di strumentalizzare ed usare la sofferenza della gente per pretestuosi attacchi nei confronti del Governo Meloni che, ricordo, nonostante sia in carica da meno di due anni, ha fatto tanto, e tanto sta facendo ancora, per ovviare alle inadempienze sul tema siccità dei governi di sinistra che lo hanno preceduto, prevedendo un piano idrico ed interventi per ben 1 miliardo e 600 milioni per l’ammodernamento delle reti idriche e degli invasi siciliani e la realizzazione di nuovi dissalatori.Il deputato agrigentino ha anche sottolineato l’importanza di affrontare il problema dell’acqua in un’ottica di collaborazione. “Agli agrigentini non importa a quale schieramento politico si appartenga, interessa solo che il problema il problema venga risolto. Nonostante la mia assenza fisica – conclude Calogero Pisano –ribadisco la mia assoluta vicinanza ed il mio sostegno agli agrigentini ed assicuro il mio massimo impegno per contribuire a trovare le soluzioni più immediate ed efficaci“.