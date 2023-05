Matteo Salvini ad Agrigento: “Recuperare decenni persi sulle infrastrutture”

Foto di Sandro Catanese

“Sto lavorando per recuperare decenni persi in Sicilia e in tutta Italia per strade, autostrade, porti, ponti, ferrovie. Abbiamo già cantieri aperti o in apertura per quasi 30 miliardi di euro in Sicilia, fra strade, autostrade e ferrovie, per collegare tutte le città di questa splendida terra. Il ponte è una parte del progetto”. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini al Palacongressi di Agrigento per un incontro organizzato da Confcommercio.

“Stiamo lavorando – ha aggiunto il vicepremier – per ferrovie più veloci, per strade più moderne e sicure. Sono venuto da Catania, in macchina, e la Catania-Palermo non è un’autostrada, è una cosa…. Investire i denari per portare non solo i turisti ad Agrigento, che è una perla mondiale certo, ma serve investire anche per i cittadini, i lavoratori, gli studenti, pendolari, agricoltori. Ventotto miliardi sono per la Sicilia e il ponte sullo Stretto di Messina è a corredo di tanti anni di sogni per milioni di siciliani che ogni anno pagano miliardi di euro per il mancato collegamento con la terraferma – ha osservato il ministro Salvini – in 6 mesi miracoli non se ne fanno, ma mi sembra di aver dimostrato che volere è potere”.