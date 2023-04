Migranti, a Lampedusa Kelany e Filini (FdI): “Guardia costiera è eccellenza salvataggi”

I deputati di Fratelli d’Italia Sara Kelany e Francesco Filini sono stati a Lampedusa accolti dal comandante della Guardia Costiera Gaetano Roseo e dal capo del reparto Piani e Operazioni Ammiraglio Giuseppe Aulicino, hanno visitato il molo Favaloro, dove avvengono quasi quotidianamente gli sbarchi sull’isola, incontrando l’equipaggio della motovedetta 273, e il molo Madonnina incontrando uomini e donne in divisa.“Abbiamo voluto portare alla Guardia Costiera tutta la nostra vicinanza e la nostra stima per far sentire a questi uomini e a queste donne, ingiustamente messi all’indice nelle scorse settimane, che non sono soli. Abbiamo potuto constatare la serietà e la qualità del loro lavoro e, soprattutto, la profonda umanità con la quale ogni giorno svolgono il proprio servizio”. A dirlo il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Filini.

“Con la nostra visita – continua Kelany – testimoniamo la vicinanza delle istituzioni e di Fratelli d’Italia a un Corpo che rappresenta l’eccellenza dei salvataggi in mare in un’area, la Sar italiana, che si estende per 500mila chilometri quadrati intorno a 8mila chilometri di coste. Quanto accaduto nelle scorse settimane ci dimostra il coraggio e l’abnegazione di questi uomini e queste donne che, sempre più spesso, si trovano anche a intervenire al di fuori di questa area di competenza con l’unico scopo di salvare delle vite. E’, pertanto, vergognoso e indegno colpevolizzare ingiustamente la Guardia Costiera per meri fini politici di contrasto all’operato del Governo”.

Successivamente i due deputati hanno incontrato il sindaco Filippo Mannino.

“Mi è stato assicurato che l’obiettivo primario del Governo è quello di ridurre l’impatto sul territorio di Lampedusa e che non se ne parla quindi di potenziare l’accoglienza (ci sono poco meno di 400 posti) dell’hotspot. Con i deputati di Fratelli d’Italia abbiamo concordato che le condizioni oggettive dell’isola non consentono l’ampliamento della struttura. L’emarginazione geografica non consentirebbe di superare le carenze sanitarie e di viveri. Quello che serve sono navi e aerei pronti a trasferire sulla terraferma i Migranti che sbarcano. Lampedusa, isola piccola che va preservata e coccolata, non è il posto dove far rimanere per più giorni i Migranti che arrivano”. Lo ha detto, a margine della visita dei deputati di Fdi Sara Kelany e Francesco Filini, il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino. “Ringrazio anch’io la Capitaneria di porto, e in particolare il comandante locale Gaetano Roseo, che ha chiesto di rimanere sull’isola oltre il periodo usuale. A settembre saranno due anni. Il comandante vuole restare perché questo è l’unico modo per aiutare quest’isola”.