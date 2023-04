Migranti, Schifani: “Emergenza esiste, Sicilia sommersa da sbarchi”

“L’emergenza esiste, la viviamo in Sicilia già da un mese, da quando siamo stati ‘sommersi’ da migliaia di sbarchi. Migliaia di persone hanno invaso l’hotspot di Lampedusa che può accogliere solo alcune centinaia di migranti. La Regione ha fatto la sua parte e ha dato una mano, abbiamo fatto in modo di far arrivare coperte, scarpe, viveri in collaborazione con il ministero dell’Interno”. A dirlo è stato il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenendo in diretta su Tgcom24 a proposito della dichiarazione dello stato di emergenza sui migranti dichiarata dal Governo Meloni.

Dal governatore sono arrivati anche “gli auguri di buon lavoro al prefetto Valenti che ha dimostrato una grandissima serietà e professionalità”. “Voglio elogiare tutta la popolazione della mia regione, da Lampedusa a Pozzallo e altri, che dimostrano sempre un grande spirito di solidarietà”.

“Sono polemiche di carattere politico. La stuazione e’ straordinaria, e ad essa bisogna rispondere con pari straordinarieta’”. Lo ha detto a Tgcom 24 il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, riferendosi al dibattito sulla gestione dello stato di emergenza dichiarato dal governo in merito al flusso di migranti. “Attendiamo le indicazioni – ha aggiunto – per la individuazione di altri centri, per la gestione dei rimpatri piu’ che per l’accoglienza”.