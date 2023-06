Mobilitazione sanità ad Agrigento, Catanzaro: “politica sanitaria regionale inefficiente”

“Per meglio chiarire il livello attuale dell’assistenza sanitaria in Sicilia, basti dire che la Regione spende ogni anno intorno a 250 milioni di euro per prestazioni sanitarie rese ai cittadini siciliani da strutture fuori regione”.

Lo ha detto oggi il capogruppo Pd all’Ars Michele Catanzaro nel corso del corteo di protesta per una sanità migliore che si è svolto ad Agrigento, organizzato dal Cartello Sociale della provincia di Agrigento, al quale hanno preso parte migliaia di persone da tutto il territorio, afflitto un po’ come tutta l’isola da gravissimi disagi nell’organizzazione dei servizi sanitari.

“Mobilità passiva e liste d’attesa sono i talloni d’Achille della nostra regione – ha detto Catanzaro – i siciliani sono costretti continuamente a fare viaggi della speranza lontano dall’isola. Da anni è molto evidente che siamo di fronte ad una una politica sanitaria inefficiente, che il governo regionale e quello attuale non sono in grado di frenare la sfiducia dei siciliani. Oggi non si riesce a garantire il diritto alla salute. Le comunità di ogni provincia – aggiunge Catanzaro – sono indignate di fronte ai continui disservizi, la manifestazione di oggi conferma che bisogna agire con forza e determinazione per affrontare una situazione gravissima”.

Il presidente Schifani – ha concluso Catanzaro – ci dica con chiarezza qual’è la sua idea di sanità e se ha intenzione di restituire ai siciliani una sanità efficiente e più vicina ai reali bisogni quotidiani”.