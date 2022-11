Movida e nuova ordinanza ad Agrigento, Sodano: “Completamente illegittima”

“La nuova ordinanza del Sindaco che vieta, fino ad aprile prossimo, perfino l’intrattenimento nei locali al chiuso da mezzanotte in poi è completamente illegittima. Il fallimento derivante dal non sapere controllare i fenomeni della città, per procedere con la sua chiusura di fatto, è da dimissioni immediate. Gli Agrigentini alzino la testa e rispondano con i fatti”. Lo dichiara l’ex deputato Michele Sodano commentando il nuovo provvedimento firmato dal primo cittadino di Agrigento.