Movimento 5 stelle, Rossella Libra coordinatore del gruppo di Porto Empedocle

Rossella Libra, già vicesindaco di Ida Carmina, è la coordinatrice del gruppo territoriale di Porto Empedocle del Movimento 5 Stelle. A darne notizia è la stessa ex prima cittadina, oggi parlamentare. “Siamo nella fase due di ristrutturazione del Movimento nei territori – dice -. Mi fa piacere che Porto Empedocle sia il primo comune della provincia ad eleggere il coordinatore locale in tempi relativamente brevi dopo la certificazione del gruppo territoriale. Porto Empedocle necessita di una politica giovane e slegata da giochi di potere e vecchi schemi che stanno portando a una crisi irreversibile la nostra economia e società empedoclina ed agrigentina. Perchè Porto Empedocle è centrale per le prospettive di sviluppo del’ intera Provincia di Agrigento ed oltre. Ci sono battaglie da affrontare per la difesa del territorio come quella sul paventato rigassificatore e soprattutto occorre riavvicinare i giovani e convincere i tanti delusi ad occuparsi attivamente di azioni positive e determinate per la crescita della nostra comunità, attraverso una politica che vede la base protagonista del cambiamento”.