Naro, appaltati i lavori per l’impianto di canottaggio

Appaltati stamattina i lavori di sistemazione dell’impianto di canottaggio e completamento della piscina comunale a Naro. Le operazioni di gara, svoltesi presso la CUC del libero consorzio provinciale di Agrigento con la Presidenza del sindaco Cremona, hanno portato all’aggiudicazione dei lavori all’impresa Calvo srl da Rosolini (SR) che ha offerto un ribasso del 34,936 %. L’ Amministrazione Comunale con il Sindaco Calogero Cremona e i vari assessori che si sono susseguiti hanno voluto fortemente quest’opera completata che a lavori ultimati dotera’ Naro di un impianto di canottaggio forse unico in Sicilia.

“Una grande soddisfazione realizzare l’impianto di canottaggio sul lago San Giovanni. La dimostrazione, commenta il sindaco Cremona, che quando si lavora i risultati arrivano, aldilà di ciò che dicono i denigratori di mestiere.

Come questa opera, arriveranno durante l’anno corrente Via Archeologica, Via Tardio,Cantieri di lavoro e tante altre cose. Mi è d’obbligo ringraziare la commissione di Gara nelle persone del dott. Mario Concilio, Aldo Martinez, Angelo Scime e altri. Ringrazio l’Ing. Giuseppe Lumera che mi ha coadiuvato nella redazione del progetto e tutto l’ufficio Tecnico del Comune di Naro, per il lavoro e l’impegno messo per raggiungere questi obiettivi”.