Non c’è pace per il Sindaco di Naro, FdI: “Noi tenuti fuori e Sferrazza vicesindaco”

Al malcontento politico narese si aggiunge un altro capitolo e, a distanza di sette mesi dalle elezioni, la maggioranza del Sindaco Dalacchi sembra essersi spaccata, disintegrata, implosa. I consiglieri del gruppo FdI Rosalia Arnone e Vincent Cangemi, in una nota alla stampa, sollevano degli interrogativi sulla nomina di Erika Ferraro a Vice Sindaco facendo notare come la stessa non sia espressione di alcun gruppo politico.

LA NOTA STAMPA

“Cancemi e Arnone ci tengono a spiegare e a chiarire le vicende politiche che hanno coinvolto, in negativo, la nostra città e la macchina amministrativa. Abbiamo appreso che il sindaco, il Prof. Melchiorre Milco Dalacchi in data 04/02/2025 nominava come assessore con deleghe ai servizi cimiteriali, ciclo dei rifiuti e viabilità la Dott.ssa Erika Sferrazza attribuendole la delega di vicesindaco. La dottoressa entra in corsa sostituendo il dimissionario Sig. Vincenzo Aronica, che ringraziamo per il lavoro svolto e per il servizio che ha prestato a tutta la comunità in questi mesi e per la sua instancabile tenacia offerta per tenere tutti uniti nelle fasi di composizione della lista elettorale. Sulla nomina della Dott.ssa Sferrazza nulla da dire, le sue capacità professionali e personali sono invidiabili e apprezzabili, capacità che sono state messe al servizio della città in sette mesi come consulente a titolo gratuito del sindaco; sul piano politico, invece, si può ridire tanto in quanto per l’ennesima volta nel giro di sette mesi il gruppo di fratelli d’Italia con ben 460 voti sulle ” spalle” è stato tenuto fuori dalla giunta comunale. Nelle settimane e nei giorni che hanno preceduto la nomina della Dott.ssa Sferrazza, abbiamo interloquito con il Sindaco Dalacchi per trovare la giusta soluzione e trovare la giusta quadra anche per riequilibrare le forze politiche all’interno della giunta comunale; avevamo anche consigliato al sindaco che era necessario qualche interscambio di ruoli poiché la dott.ssa Sferrazza, sicuramente meritava un piazzamento più consono al suo titolo di esperta in contabilità e bilancio, consiglio ed altri vari, che non sono stati ascoltati e presi in considerazione. Forse ci viene da pensare che il Sindaco predilige consigli, speriamo non imposizioni, da altri soggetti? Ci teniamo a puntualizzare, che questo comunicato non vuole avere lo scopo di attacco o di lamentela per l’eventuale assessorato non ricevuto. Da nulla tenenti di qualsiasi carica di giunta, abbiamo lavorato lo stesso in questi sette mesi in qualità di semplici consiglieri di maggioranza (vedi il finanziamento di 20.000 euro fatto pervenire per la sistemazione del boschetto, vedi il regolamento sull’imposta di soggiorno) e continueremo a lavorare per il bene della nostra città.

Sette mesi fa abbiamo assunto un obbligo morale nei confronti dei cittadini nostri elettori e non, obbligo che porteremo avanti con orgoglio e determinazione affinché Naro ritorni ad essere la Fulgentissima amata da Federico II di Svevia. Ciononostante, ci rammarichiamo e non poco, sulla scelta politica e amministrativa adottata dal nostro primo cittadino, la connotiamo come una genuina mancanza di rispetto per chi ha lavorato prima, durante e dopo la data del 10/06/2024. Insomma una mancanza di sensibilità da una persona che siamo convinti, ne abbia tanta. Abbiamo una visione della politica ben diversa, la politica con la P maiuscola. La politica la vediamo come mezzo necessario per risolvere i problemi e garantire ai cittadini i servizi utili e indispensabili (servizi di cui la nostra città ad oggi non continua ad usufruire). È giusto chiarire la situazione del nostro gruppo, ai quanti hanno riposto la loro fiducia su di noi, e purtroppo vedono il non riconoscimento in giunta. Tranquilli, noi per voi ci siamo sempre!!!!! Naro ha bisogno e soprattutto deve ripartire, deve iniziare a camminare senza se e senza ma, deve essere più viva e più rispettata sia fuori che dentro il palazzo da tutti, nessuno escluso. Ci auguriamo che tutto quello che è stato pensato durante la campagna elettorale si realizzi.

Come consiglieri vogliamo garantire il nostro appoggio morale e politico all’amministrazione comunale, saremo parte integrante della maggioranza in consiglio comunale con la speranza che questi COUP DE THÉÂTRE finiscano per il bene della nostra città, dei cittadini Naresi e dell’amministrazione comunale”.