Silvia e Michele, due talenti che hanno dato voce al surf ad Agrigento 

In un angolo speciale della Sicilia, dove il mare incontra la passione, Silvia e Michele hanno dato vita a un sogno. Giovani, determinati e profondamente legati al territorio, sono i fondatori di San Leone Surf Tribe, un’associazione nata nel 2013 con l’obiettivo di portare la cultura del surf nella provincia di Agrigento, laddove prima non esisteva nulla di simile.

Sin dai primi anni, Silvia e Michele si sono distinti per la loro capacità di coinvolgere e appassionare. Hanno saputo trasformare la curiosità di amici e conoscenti in entusiasmo autentico, costruendo una vera e propria comunità attorno alla loro scuola. Oggi quel seme è diventato una realtà consolidata: bambini, ragazzi, adulti e turisti scelgono ogni anno di vivere un’esperienza unica grazie alla loro guida. Entrambi sono istruttori qualificati e riconosciuti dall’ISA (International Surfing Association), nonché giudici federali. Hanno partecipato a tirocini e programmi di formazione su scala nazionale, maturando competenze che oggi mettono al servizio della crescita di giovani atleti locali.

In collaborazione con la palestra Body Feel Crazy, Silvia e Michele hanno strutturato un programma di sviluppo fisico e tecnico, sotto la supervisione di Sandro Buscema e Marzia Filippazzo, due professionisti della preparazione atletica. Questo lavoro di squadra sta formando una nuova generazione di surfisti: determinati, consapevoli, pronti ad affrontare le onde e la vita con spirito sportivo e rispetto. A partire dal 30 giugno, per il quarto anno consecutivo, prenderà il via il San Leone Surf Camp, un’iniziativa pensata per bambini e ragazzi dai 6 anni in su. Un percorso che non si ferma all’estate: chi inizia qui, spesso continua tutto l’anno con i corsi invernali, consolidando le proprie abilità tra lezioni, escursioni e allenamenti mirati. Il programma, oltre al surf, include anche esperienze culturali e giornate educative alla scoperta di diverse realtà siciliane. L’obiettivo? Far crescere non solo atleti, ma persone consapevoli, curiose e aperte al mondo.

Tra le novità più importanti di quest’anno, c’è la partecipazione di un gruppo selezionato di giovani atleti al Surf Camp internazionale in Cantabria, Spagna. Qui, tra le onde dell’Oceano Atlantico, vivranno un’esperienza formativa completa: surf, cultura, prestazione fisica e crescita personale, dopo anni di preparazione tra acqua e palestra. Un traguardo che dimostra quanto il progetto San Leone Surf Tribe sia cresciuto — e quanto ancora possa crescere. San Leone Surf Tribe non è solo sport: è un’idea di futuro, fondata sull’inclusione, sull’educazione e sulla responsabilità. Silvia e Michele credono profondamente che lo sport possa cambiare le vite, e il loro lavoro con bambini e ragazzi dimostra che togliere qualcuno dalla strada per metterlo su una tavola può essere un atto rivoluzionario.