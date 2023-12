Ok alla stabilizzazione degli Asu, Pace: “Data dignità a lavoratori”

“Abbiamo lavorato intensamente in questi mesi affinché venisse approvata una norma che darà dignità a questa categoria. Sono orgoglioso del provvedimento di cui anche io sono firmatario, che consentirà la stabilizzazione del personale Asu, una platea di 3657 persone. Ogni lavoratore potrà scegliere se sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato a 24 ore settimanali oppure continuare nel solco del precariato mantenendo un sussidio di 36 ore a settimana, che per il momento è fino al 30 giugno 2026.”. Lo dice il capogruppo della DC all’Assemblea regionale siciliana Carmelo Pace, dopo il via libera ieri sera alla norma inserita nella legge di stabilità. “Un plauso al governo Schifani, agli assessori Albano e Falcone per l’impegno profuso in questi mesi – aggiunge -. Stiamo mettendo fine a un precariato per il quale nessun precedente governo si è mai impegnato: prima una parte di ex Pip, adesso gli Asu. La nostra è una politica concreta che sta tentando di mettere fine alle tante vertenze lavorative presenti in Sicilia. Quella che ci apprestiamo a varare è una Finanziaria di sostanza che pensa ai siciliani”, conclude Pace.