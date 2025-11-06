Palma di Montechiaro, firmato il verbale di consegna dei lavori per la ristrutturazione dello Stadio Comunale
Gli interventi riguarderanno la Tribuna, il rifacimento del manto erboso, l'adeguamento funzionale dell’intera struttura.
“Un passaggio decisivo – dice il sindaco Stefano Castellino – che segna l’avvio ufficiale del cantiere, frutto di un lungo e complesso percorso amministrativo e della proficua collaborazione e sinergia istituzionale con il Governo Nazionale, presieduto da Giorgia Meloni , che ringraziamo insieme al Ministro Nello Musumeci e al Ministro dello Sport Andrea Abodi. Un risultato reso possibile grazie al finanziamento di 700.000 euro ottenuto tramite il bando Sport e Periferie – Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento per lo Sport”.
“Restituiremo ai cittadini uno stadio sicuro e funzionale – continua Castellino – Puntiamo a consegnare l’opera in primavera, così la stagione sportiva 2026 potrà essere giocata finalmente in casa, con il nostro pubblico. Voglio ringraziare Salvatore Di Vincenzo (Capo Area LL.PP. e RUP), Aldo Bardo (Direzione Lavori), alla ditta esecutrice rappresentata dal sig. Salvatore Lorenzano, e a tutti gli uffici comunali per l’impegno e la competenza dimostrati”.