Pesca, Lega: “compensazione finanziaria costi imprese, c’è la proroga al 30 Aprile”

“Grazie alla sinergia con l’onorevole Annalisa Tardino e l’assessore Luca Sammartino, siamo riusciti a ottenere una proroga sull’avviso Pubblico “Misure a favore della commercializzazione – Compensazione finanziaria alle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, dando risposte alla nostra marineria”.

Le istanze degli operatori del settore potranno essere presentate non più con scadenza tassativa al 15 Aprile, bensì entro il 30 Aprile 2023.

Recentemente, infatti, su proposta del Dott. Giuseppe Montana, accolta dall’On.le Tardino, abbiamo organizzato un incontro con i pescatori licatesi e di altre marinerie siciliane, da cui era emersa la forte esigenza di pervenire ad una proroga necessaria, e in cui abbiamo fatto nostra un’istanza di intervento avanzata dagli stessi operatori del comparto ittico, che ha portato al risultato odierno. La pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea dà soluzione ad una problematica che avrebbe danneggiato ulteriormente il settore. Una volta di più abbiamo voluto sostenere con azioni e fatti concreti uno dei comparti trainanti dell’economia siciliana”.

Così in una nota la sezione cittadina di Licata della Lega Salvini Premier.