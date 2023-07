Pescatori di Lampedusa in agitazione, Martello: “Paghiamo emergenza”

I pescatori di Lampedusa si sono riuniti per dichiarare lo stato di agitazione e discutere delle perdite economiche causate al settore dal mancato arrivo, o dai ritardi, delle navi di linea, utilizzate soprattutto per il trasporto dei migranti.

“Il quadro è molto chiaro – ha spiegato Salvatore Martello, presidente del Consorzio dei pescatori di Lampedusa – nei prossimi giorni chiederemo di essere ricevuti dal presidente della Regione, Renato Schifani, per prospettargli le nostre problematiche”. “Capiamo bene quali sono le difficoltà oggettive che si stanno vivendo a causa delle migliaia di migranti che approdano sulla nostra isola – aggiunge – ma non credo sia giusto che a pagarne le conseguenze debbano essere i pescatori. Qualora il presidente non ci riceverà o non troverà una soluzione al nostro problema siamo disposti a scioperare e bloccheremo il porto per tutta la durata dello sciopero”.