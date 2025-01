Poche barelle al pronto soccorso di Sciacca, la denuncia del deputato Pace

Mancano barelle a sufficienza nel pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. A denunciarlo è il parlamentare regionale Carmelo Pace, vicepresidente della commissione Sanità dell’Ars, che ha presentato un’interrogazione parlamentare all’assessore alla Salute Giovanna Volo. “Dopo aver affidato i pazienti trasportati in ospedale alle cure dei sanitari – dice Pace – il personale delle ambulanze del 118 fatica a rispondere tempestivamente ad ulteriori chiamate dalla centrale operativa, e questo perché l’area di emergenza è sprovvista di barelle di degenza su cui adagiare i pazienti. Questa situazione – aggiunge – paralizza i mezzi di soccorso, costretti a rimanere fermi e a non potere garantire il servizio”. Per il deputato si rende necessario un tempestivo intervento, provvedendo, con la massima urgenza, alla dotazione di un numero congruo di barelle dove trasferire i pazienti dopo il loro arrivo al pronto soccorso.