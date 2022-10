Ponte sullo Stretto, Salvini: “Daremo al mondo l’opera più green”

Circa il ponte sullo stretto di Messina “stiamo lavorando per dare non all’Italia ma al mondo l’opera ingegneristica più green, più ecocompatibile di quelle studiate perché si guadagnerebbe in termini di inquinamento tolto, dal mare e dall’aria, con la velocizzazione del collegamento non fra Sicilia e Calabria ma fra Italia, Europa e resto del mondo, in salute e in denaro”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un video su twitter, sottolineando che “stiamo lavorando giorno e notte con tecnici” e ribadendo che “costa di più non farlo che farlo”. Nel pomeriggio “avrò il primo contatto” con la Commissaria Europea ai Trasporti e alle Infrastrutture, ha aggiunto Salvini.