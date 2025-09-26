Radioterapia ad Agrigento, Faraone (Italia Viva): “Schifani pensi alla salute, non alle passerelle”

“Ad Agrigento i malati oncologici sono costretti a curarsi con un solo acceleratore lineare, un macchinario in funzione dal 2016 e rattoppato con un aggiornamento nel 2024. Nonostante i doppi turni, le liste di attesa restano interminabili e i guasti frequenti bloccano le terapie, con conseguenze pesanti per chi lotta ogni giorno contro il cancro.” Lo dice in una nota il senatore di Italia Viva, Davide Faraone.

Faraone prosegue: “Una provincia intera dipende da un solo apparecchio: è una vergogna. Non è accettabile che i pazienti oncologici di Agrigento vengano trattati come malati di serie B. E mentre i cittadini soffrono, il Presidente Schifani si vanta dei milioni spesi per spettacoli, eventi e kermesse. Ai malati, invece, niente: attrezzature vecchie, reparti lasciati al collasso, promesse mai mantenute. Eppure i soldi ci sono: risorse del PNRR e del Fondo di Sviluppo e Coesione giacciono ancora inutilizzate o vengono dirottate altrove, invece di essere destinate a potenziare i reparti oncologici e acquistare macchinari indispensabili. Il personale medico e paramedico del reparto di radioterapia, che meriterebbe strumenti moderni e sicuri, lavora con eroismo in condizioni inaccettabili. Ma l’eroismo non basta: servono scelte politiche chiare.”

Il senatore conclude: “Chiediamo al manager dell’Asp di Agrigento, dott. Capodieci, e al dirigente della pianificazione strategica dell’Assessorato regionale alla Sanità, di smettere di voltarsi dall’altra parte e di farsi davvero portavoce dei pazienti, avanzando immediatamente la richiesta di un nuovo acceleratore lineare. Basta giochi di prestigio e passerelle: la salute dei cittadini non può aspettare.”