Messina

Ricattano anziano per non rivelare una presunta relazione extraconiugale, arrestati

L'avrebbero costretto a consegnare in più occasioni somme di denaro per un importo complessivo di 800 euro

Pubblicato 1 ora fa
Redazione

Sono finiti agli arresti domiciliari due messinesi, raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Messina su richiesta della locale Procura. I due, un uomo e una donna, sono accusati di estorsione nei confronti di un anziano 85enne.

In particolare, dopo avere minacciato la vittima, asserendo di divulgare notizie relative ad una sua presunta relazione extraconiugale con la donna, l’avrebbero costretta a consegnare in più occasioni somme di denaro per un importo complessivo di 800 euro.

Gli accertamenti di polizia giudiziaria, condotti dalla Sezione antirapina della Squadra Mobile, hanno consentito agli investigatori di ricostruire la vicenda, portando ad individuare i due presunti autori del reato. Entrambi gli indagati sono finiti agli arresti domiciliari.

