Raffadali, Forza Italia interroga sullo stop dei lavori nel “Rione Barca”

Il coordinatore cittadino di Forza Italia di Raffadali e Presidente del Consiglio Comunale, Santino Cuffaro Farruggia, i consiglieri comunali Maricetta Casalicchio e Salvatore Gacioppo, tutto il direttivo del partito, interrogano il Sindaco Silvio Cuffaro sulla interruzione, da maggio scorso, dei lavori nel cantiere di riqualificazione e consolidamento del “Rione Barca”, consegnati il 14 settembre del 2021, per circa 9 milioni di euro, da completare nel febbraio 2023.

Cuffaro Farruggia, Casalicchio e Gacioppo affermano: “Quando il cantiere è stato inaugurato, il sindaco annunciò che sarebbe stata la più importante opera della sua sindacatura, e che la zona sarebbe stata arricchita con aree a verde, giochi per bambini, strutture sportive. Ebbene, i lavori non solo sono in grave ritardo ma da maggio scorso sono interrotti, e gli abitanti della zona sono costretti tra disagi, polvere e detriti. Abbiamo compiuto un sopralluogo, su sollecitazione degli stessi residenti, e abbiamo verificato quanto adesso si interroga scattando delle foto testimonianza”.