Ravanusa, approvato bilancio di previsione 2023/24/25

Via libera del consiglio comunale di Ravanusa al bilancio di previsione 2023 – 2024 e 2025 del Comune.

“Soddisfazione esprimono – si legge in una nota – il sindaco Salvatore Pitrola, l’assessore al Bilancio Ezio Lauricella e l’amministrazione tutta, che ringraziano il consiglio comunale tutto per l’approvazione. Si evidenzia come per il 2023 si riusciranno a mantenere i livelli di spesa senza che siano state previste incrementi di entrata. Il bilancio di previsione è stato impostato in modo tale che si assicurano gli equilibri, il saldo positivo di parte corrente finanzia la parte in conto capitale. Fatte queste premesse sotto l’aspetto politico che questa amministrazione si è comunque trovata una situazione di bilancio dove la maggior parte dei capitoli di spesa sono stati impegnati per più di 9/12 su quanto predisposto dalla precedente”.

“Un percorso virtuoso finalizzato – si legge ancora nel documento – all’ottimizzazione delle spese e al recupero di somme pregresse, al fine di diminuire con il tempo la pressione fiscale a carico sui cittadini. Da subito si è cercato di innovare la macchina amministrativa, dando la priorità a delle situazioni ritenute imprescindibili quali la previsione di investimenti relativi al PNRR dove alla luce del lavoro svolto e dei decreti di finanziamento ricevuti dall’Ente, sul fronte digitalizzazione verranno intercettate 7 misure di finanziamento, per un importo totale di 383.241,00.