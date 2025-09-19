Si è dimesso l’assessore regionale all’agricoltura Salvatore Barbagallo

“Dopo oltre un anno alla guida dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana, ho preso la difficile decisione di dimettermi. Sono grato per la fiducia che il Presidente Renato Schifani ha riposto in me e per il sostegno costante che mi ha dato. Sono anche riconoscente al partito della Lega per la designazione e al gruppo parlamentare della Lega all’Ars per il loro supporto indefesso. Ho messo il mio cuore e la mia anima in questo ruolo, lavorando giorno e notte per migliorare l’approvvigionamento idrico per l’agricoltura siciliana. Ho visto la speranza negli occhi degli agricoltori e ho sentito la loro fiducia in me. È stato un onore servire la mia regione e lavorare per il futuro dei nostri agricoltori”. Lo dichiara Salvatore Barbagallo che questa mattina ha rassegnato le dimissioni da assessore all’Agricoltura.

“Ma nonostante i progressi fatti – aggiunge – c’è ancora molto da fare. La riforma dei consorzi di bonifica, un progetto che considero fondamentale per l’agricoltura siciliana, non è stata approvata. È un rammarico che porterò con me, ma spero che il mio successore possa portare a termine questo importante lavoro. Ora, torno a dedicarmi all’insegnamento e alla ricerca, con la consapevolezza di aver fatto del mio meglio per servire la mia regione. Continuerò a lavorare per il settore agricolo, con la stessa passione e dedizione che mi ha guidato in questi mesi”.