Dramma in caserma, carabiniere si toglie la vita con la pistola d’ordinanza

Stamattina nella caserma di corso Calatafimi, a Palermo, un carabiniere si è tolto la vita con l’arma di ordinanza. A fare la terribile scoperta sono stati i suoi stessi colleghi, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. In pochi minuti, all’interno della caserma sono giunti i sanitari del 118, ma per il carabiniere non c’era purtroppo più nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La notizia ha provocato un profondo e palpabile dolore tra i commilitoni e in tutto il comando. La caserma è ora un luogo di silenzio e cordoglio, in attesa dell’arrivo del medico legale per effettuare gli accertamenti di rito e dare il via alle procedure formali.